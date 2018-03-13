Ученый рассказал американцам, что Земля не плоская

Daily Express: астрофизик попытался убедить американцев, что земля не плоская

В последнее время в США у теории о том, что Земля на самом деле плоская, становится всё больше сторонников. Чтобы донести до общественности правду, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон выпустил специальное видео, где он приводит доказательства, что Земля имеет шарообразную форму. По мнению учёного, все проблемы — от системы образования, которая не учит людей мыслить критически.

Известный американский астрофизик и телеведущий Нил Деграсс Тайсон «подтвердил устоявшееся представление о том, что Земля на самом деле шарообразная, а не плоская», сообщает Daily Express.

В отдельном видео на канале YouTube проекта Star Talk, занимающегося популяризацией науки, учёный раскритиковал миф о плоской Земле и выразил своё возмущение по поводу того, что такая теория до сих пор существует.

«У нас есть видео из космоса, где запечатлено вращение Земли вокруг своей оси. Земля круглая», — отчеканил явно раздражённый самой темой астрофизик.

Как отмечает британский таблоид, согласно давно существующей теории, к которой с таким пренебрежением относится Нил Деграсс Тайсон, Земля имеет форму не шара, а плоского диска, окружённого по периметру ледяными стенами. Сторонники этой версии утверждают, что они полагаются не на полученную опытным путём научную информацию, а на «собственные ощущения и наблюдения». По мнению этих людей, научно-исследовательские организации вроде NASA попросту вводят общественность в заблуждение по поводу реальной формы нашей планеты.

По всей видимости, Тайсона поразило число сторонников теории о плоской Земле — и он уже не мог не поделиться своим негодованием.

«Что самое странное, ведь есть люди, которые считают, что Земля плоская, но при этом признают, что Луна круглая, что Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Солнце — все имеют форму шара. А Земля плоская. Что-то здесь не сходится», — иронизировал учёный.

Тайсон объяснил, что все известные законы физики способствуют тому, чтобы небесные тела имели шарообразную форму, а если какие-то из них и кажутся более плоскими, то, скорее всего, они просто вращаются быстрее остальных.

Почему же тогда так много людей до сих пор верят, что Земля плоская? Астрофизик считает, что американская система образования не учит людей мыслить критически и оценивать новую информацию, поэтому — что самое опасное — в условиях свободы слова люди просто распространяют неверные сведения без всяких последствий. И без способности критически отнестись к этой теории остальные ей верят.

Как подчёркивает Daily Express, существует даже целая организация «Общество плоской Земли», которая, как сама заявляет, способствует распространению теории с 1865 года. И хотя многие не воспринимают деятельность этого общества всерьёз, группа уповает на свой опыт и «жажду правды и открытий».