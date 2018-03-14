Трамп совершит первое турне в Латинскую Америку

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Президент США посетит Перу Колумбию . Он примет участие в Саммите Америк, который пройдет в перуанской столице Лиме (13-14 апреля).

Саммиты Америк — это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.

71-летний Дональд Джон Трамп — американский государственный деятель, политик, действующий президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017 года.

В прошлом — предприниматель (главным образом в сфере недвижимости) и телеведущий. Человек года по версии журнала «Time» (2016).