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США отреагировали на скандал вокруг Скрипаля
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США отреагировали на скандал вокруг Скрипаля 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Fotolia
В Белом доме назвали отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «возмутительным, безответственным и беспорядочным беспределом». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на NBC News.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс воздержалась от обвинений в адрес Москвы, но предложила Великобритании помощь в расследовании инцидента.
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«Сейчас мы вместе с нашим основным союзником Великобританией. Они продолжают расследование этого инцидента. Мы будем работать вместе с Великобританией, мы поддерживаем то, что она делает. Мы готовы оказать им содействие», — сказала она.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предъявила России ультиматум: она потребовала в течение двух дней предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия относительно вещества, которым был отравлен Скрипаль. В противном случае Мэй пообещала приравнять инцидент «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства». По словам британского премьера, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом из семейства «Новичок», разработанным в СССР.
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