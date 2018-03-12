России хотят запретить наносить авиаудары в Сирии

По словам постпреда, Сирия и Россия не выполняют принятую 24 февраля резолюцию 2401 по режиму прекращения огня, «потому что они так и планировали». Хейли также обвинила власти Сирии и РФ в «наклеивании ярлыков "террористическая группа" на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте».

«Она (резолюция) не содержит контртеррористических лазеек, за которыми Асад, Иран и Россия могли бы спрятаться», — сказала Хейли.

В понедельник США представили новый проект резолюции СБ ООН по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты.