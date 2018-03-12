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СМИ: Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США
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СМИ: Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США 

Мир24 12 марта 2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, сообщает газета Tona Ilbo со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи.
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