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Замгоссекретаря США уволили за высказывания о Тиллерсоне
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Белый дом уволил замгоссекретаря США Голдстина за высказывания об отставке Тиллерсона 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Белый дом принял решение уволить заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на неназванных официальных лиц США информационное агентство Associated Press.
По их словам, это решение было принято в связи с обнародованием Голдстином заявления об обстоятельствах отправки в отставку с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое, по существу, противоречило версии, изложенной Белым домом. Согласно сведениям, которые приводит AP, Голдстин был поставлен в известность о вынесенном Белым домом решении вскоре после того, как обнародовал свое заявление. От самого Голдстина комментариев пока не последовало. С утра он ответил на запрос корреспондента ТАСС, предоставив то же самое заявление об отправке Тиллерсона в отставку, которое сначала цитировало AP, но затем прекратил выходить на контакт.
Заявление Голдстина действительно представляло собой фактически яркий пример инсубординации. В нем буквально говорилось, что у Тиллерсона "были все намерения оставаться" на посту руководителя внешнеполитического ведомства США, что он добился "осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности", а также "наладил <…> отношения с коллегами" в других странах мира.
"Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему неизвестна причина [отправки в отставку]", — гласило заявление Голдстина.
По свидетельству ряда средств массовой информации США, документ шокировал опытных вашингтонских репортеров, так как из него следовало, что Тиллерсон узнал о своей дальнейшей судьбе, только когда об этом было публично объявлено. Голдстин пользовался репутацией одного из ближайших помощников Тиллерсона.
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