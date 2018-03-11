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В Белом доме рассказали, где может пройти встреча Трампа и Ким Чен Ына
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В Белом доме рассказали, где может пройти встреча Трампа и Ким Чен Ына 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: Свободная пресса
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Не исключено, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Вашингтоне, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
"Пока мне нечего объявить, время и место еще будет определено… Ничего не исключается", — сказал он в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос ведущего, может ли встреча лидеров двух стран состояться в Белом доме.
По поводу возможного визита Трампа в Северную Корею представитель Белого дома отметил: «Не думаю, что это вероятно, но еще раз, ничего не буду исключать».
Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.
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