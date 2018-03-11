В Белом доме рассказали, где может пройти встреча Трампа и Ким Чен Ына

"Пока мне нечего объявить, время и место еще будет определено… Ничего не исключается", — сказал он в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос ведущего, может ли встреча лидеров двух стран состояться в Белом доме.

По поводу возможного визита Трампа в Северную Корею представитель Белого дома отметил: «Не думаю, что это вероятно, но еще раз, ничего не буду исключать».

Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.