США и Нигерия договорились расширить сотрудничество в борьбе с террором

ВАШИНГТОН, 13 марта. / ТАСС /. США Нигерия расширят сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, договоренность об этом была достигнута в понедельник во время встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и нигерийского президента Мухаммаду Бухари.

Госсекретарь и глава государства обсудили также экономику страны, расширение торговли и увеличение объема инвестиций. Тиллерсон со своей стороны также призвал к проведению экономических и политических реформ, добавила представитель Госдепартамента.