Ещё
США и Нигерия договорились расширить сотрудничество в борьбе с террором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и Нигерия договорились расширить сотрудничество в борьбе с террором 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. США и Нигерия расширят сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, договоренность об этом была достигнута в понедельник во время встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и нигерийского президента Мухаммаду Бухари.
Встреча состоялась в Абудже в рамках африканского турне Тиллерсона, который отметил роль Нигерии в борьбе с боевиками "Боко харам" и последователями террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Западной Африке. «Госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с недавними нападениями и похищениями, он согласился расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом, чтобы ослабить угрозы для интересов США и Нигерии», — отметила Науэрт.
Госсекретарь и глава государства обсудили также экономику страны, расширение торговли и увеличение объема инвестиций. Тиллерсон со своей стороны также призвал к проведению экономических и политических реформ, добавила представитель Госдепартамента.
ТАСС: последние новости
NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод В Белом доме рассказали о хороших отношениях между Трампом и Макмастером СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму97
В ООН сорвали выступление России317
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Атомные подлодки РФ дошли до США191
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение