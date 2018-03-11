Глава минфина США назвал условие встречи Трампа и Ким Чен Ына

"Не должно возникать путаницы, — сказал Мнучин в воскресенье в интервью телеканалу NBC . — Президент прояснил, что условия [встречи] состоят в отказе [КНДР] от ядерных и ракетных испытаний. "

Мнучина попросили прокомментировать высказывания пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. В пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок. Вашингтон, продолжила она, ждет от Пхеньяна выполнения обещаний, «конкретных и проверяемых действий» по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. В свою очередь Сандерс сообщила, что президент примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить».