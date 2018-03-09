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Госдеп видит результат от отказа политики Обама с КНДР
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В Госдепе заявили, что отказ от прежней политики Обамы по отношению к КНДР дал результат 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: Reuters
Переход от проводимой при прежней администрации США экс-президента Барака Обамы политики "стратегического терпения" к "кампании максимального давления" на КНДР принес результат. Уверенность в этом в пятницу выразил первый заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента Дэвид Тесслер.
В четверг вечером начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приверженности к денуклеаризации. Республика приостановит ракетные и ядерные испытания, кроме того, в течение ближайших месяцев может состояться встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
"Переход от стратегического терпения к новой политике оказания максимального давления приносит эффект", — сказал он. Тесслер при этом подчеркнул, что применение ограничительных мер по отношению к Пхеньяну продолжится, "пока Северная Корея не подкрепит свои слова делами".
"Но я думаю, что вчерашнее объявление стало знаком того, что это [кампания давления] начинает работать", — продолжил Тесслер, заметив, что американские дипломаты проделали для этого большую работу, создавая коалицию единомышленников и взаимодействуя с Китаем.
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