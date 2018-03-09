США не делали уступок КНДР, чтобы добиться переговоров, заявил Пенс

"Желание Северной Кореи встретиться для обсуждения денуклеаризации при заморозке всех ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет — это свидетельство того, что стратегия президента Трампа по изолированию режима Кима работает. Северокорейцы садятся за стол переговоров, несмотря на то, что Соединенные Штаты не делали никаких уступок", — говорится в заявлении Пенса.