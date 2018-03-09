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США не делали уступок КНДР, чтобы добиться переговоров
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США не делали уступок КНДР, чтобы добиться переговоров, заявил Пенс 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: АР
Соединенные Штаты не делали никаких уступок КНДР для начала переговоров и не собираются отменять санкции, пока Пхеньян не предпримет шагов по прекращению ядерной программы, заявил вице-президент США Майк Пенс.
Ранее президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая.
"Желание Северной Кореи встретиться для обсуждения денуклеаризации при заморозке всех ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет — это свидетельство того, что стратегия президента Трампа по изолированию режима Кима работает. Северокорейцы садятся за стол переговоров, несмотря на то, что Соединенные Штаты не делали никаких уступок", — говорится в заявлении Пенса.
"В тесной координации с нашими союзниками мы постоянно повышаем давление на режим Кима. Наша решимость остается твердой, а политика остается неизменной: все санкции остаются в неприкосновенности, а кампания по оказанию максимального давления продолжится, пока Северная Корея не предпримет конкретных, постоянных и верифицируемых шагов по прекращению своей ядерной программы", — заявил вице-президент США.
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