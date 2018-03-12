Белый дом надеется на встречу Трампа и Ким Чен Ына 

Администрация президента США надеется, что встреча главы государства Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает NBC News.
"Мы ожидаем, что [встреча] произойдет. Предложение было сделано, и мы приняли его. Северная Корея дала ряд обещаний, и мы надеемся, что они будут придерживаться этих обещаний", — сказала Сандерс.
По ее словам, подготовка ведется на разных уровнях.
Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах с КНДР.