Сенаторы США призвали срочно начать переговоры с РФ

В сенате призвали власти США начать диалог с Россией

Группа американских сенаторов—демократов и экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс призвали власти Соединённых Штатов начать диалог с Россией по стратегическим вопросам. Конгрессмены предложили продлить договор СНВ-III и включить в него два вида новейших российских вооружений, о которых говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Ранее президент РФ подчёркивал, что эти типы вооружений соответствуют международным договорённостям и являются гарантией мира. Госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон в свете заявлений президента России Владимира Путина о ряде новых вооружений должен как можно скорее начать переговоры с РФ по стратегическим вопросам, а также по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). С таким обращением к главе американской дипломатии выступила группа американских сенаторов.

«Стратегический диалог между Соединёнными Штатами и Россией стал ещё более важным после публичного обращения президента Путина 1 марта, когда он упомянул о ряде новых ядерных вооружений, которые Россия, предположительно, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотный аппарат, которые на данный момент не подпадают под ограничения в рамках нового ДСНВ и приведут к дестабилизации в случае развёртывания», — говорится в письме демократов, опубликованном сайте сенатора Эда Марки. Документ подписали демократы Эдвард Марки (Массачусетс), Джефф Мёркли (Орегон), Дайэнн Файнстайн (Калифорния) и независимый сенатор Берни Сандерс.

Завершается эта фраза ставшими уже традиционными обвинениями в адрес России — сенаторы упоминают о «вмешательстве в выборы президента США», «аннексии Крыма» и «дестабилизирующих действиях в Сирии». Доказательствами эти обвинения демократы не снабдили.

«Именно из-за политических разногласий, а не вопреки им, США должны незамедлительно начать диалог с Россией, чтобы избежать просчётов и снизить вероятность конфликта», — отметили американские конгрессмены. В то же время группа конгрессменов подчеркнула, что диалог с Россией важен именно из-за противоречий, которые назрели между Вашингтоном и Москвой. И именно для того чтобы уменьшить вероятность конфликта, нужно наладить взаимодействие с Россией, подчёркивается в обращении сенаторов.

Кроме того, демократы и Сандерс предложили администрации Трампа расширить договор СНВ и включить туда два типа новейших российских вооружений, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта.

«Нет никаких гарантий того, что мы сможем добиться прогресса с Россией по ряду этих вопросов. Однако даже в разгар холодной войны Соединённым Штатам и Советскому Союзу удавалось работать сообща в сфере стратегической стабильности. Лидеры обеих государств полагали — и сегодня мы должны думать так же, — что невероятная разрушительная мощь ядерного оружия — достаточное основание для того, чтобы приложить все усилия к уменьшению вероятности их повторного применения», — заключили американские конгрессмены. Также инициативная группа конгрессменов предложила Госдепартаменту Соединённых Штатов обсудить с российской стороной «более открытое» отношение в части нестратегического ядерного вооружения.

Подписанный Россией и Соединёнными Штатами договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение обязывает Вашингтон и Москву сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц; в свою очередь межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков должны быть сокращены до 700 единиц. 15-часовая речь и ядерный удар

Отметим, что ни один из подписавших документ конгрессменов не является главой какого-либо комитета сената. Также инициативную группу пока не поддержали и контролирующие палату республиканцы. Сейчас представители Республиканской партии занимают 51 место в верхней палате американского парламента (47 у демократов, 2 — у независимых сенаторов).

«Вас сводит c ума твит Трампа с угрозой ядерной войны с КНДР? Поддержите мой с сенатором Эдом Марки законопроект 660/S200. Этот законопроект от представителей обеих партий не позволит президенту США первым нанести ядерный удар без разрешения конгресса», — написал коллега Марки, конгрессмен и соавтор инициативы Тед Лиу. Однако каждый из упомянутых конгрессменов ранее уже отмечался обсуждаемыми инициативами. Так, Эд Марки был соавтором законопроекта, который бы запрещал президенту США первым нанести ядерный удар без разрешения конгресса.

Другой поставивший под документов подпись сенатор-демократ — Джефф Мёркли — в апреле 2017 года произнёс на слушаниях 15-часовую речь. Так он намеревался воспрепятствовать утверждению верховным судьёй Нила Горсача , кандидатуру которого предложил президент Дональд Трамп.

Тогда речь Мёркли вошла в десятку самых продолжительных в сенате Соединённых Штатов с 1990 года.

Высокопоставленный член юридического комитета сената США Дайэнн Файнстайн в свою очередь ранее проявляла интерес к расследованию дела о «вмешательстве России в выборы». Так, в октябре она запросила у руководства Facebook и Twitter дополнительные сведения о «российской активности» на этих платформах. Файнстайн интересовало создание контента и рекламных сообщений, ориентированных на США, любыми пользователями, которые «могут тем или иным образом быть связаны с Россией».

«Не через крики в конгрессе» Берни Сандерс, напомним, был одним из фаворитов в президентской гонке в США, однако позже он отказался от участия в кампании в пользу Хиллари Клинтон . Летом 2016 года сайт WikiLeaks опубликовал полученные хакерами документы с серверов Демократической партии США , которые вскрыли сговор в руководстве партии, в ходе которого демократы намеренно мешали кампании Сандерса.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о разработках новейших систем вооружений, которые не имеют аналогов в мире. Речь шла о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковом комплексе «Кинжал» и беспилотном подводном аппарате, способном нести ядерные боеприпасы.

Глава государства подчеркнул, что эти вооружения являются надёжной гарантией мира на планете и соответствуют действующим соглашениям в области контроля над вооружениями.