Путин обманул первую леди США

Путин «приврал» Меланье Трамп

Президент России Владимир Путин рассказал, как «приврал», говоря о рыбалке с первой леди США Меланьей Трамп. Об этом, по данным ТАСС, глава государства упомянул во время интервью Владимиру Соловьеву для фильма «Миропорядок 2018».

«Как водится в таких случаях, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — отметил он. По словам Путина, во время саммита G-20, который проходил в Гамбурге летом 2017 года, он рассказал супруге американского президента и жене премьер-министра Италии о «России, о Сибири, о Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях».

Также Путин рассказал женщинам о мерах по поддержке материнства и детства, которые вводились в России, в том числе о материнском капитале и о результатах этой программы. Президент отметил, что супруги лидеров «удивились объемам этой работы».

Ранее Соловьев опубликовал в соцсети «ВКонтакте» фильм Саиды Медведевой «Миропорядок 2018». По словам журналиста, работа над проектом заняла более года.

В интервью для фильма Путин рассказал о том, как США «грубо и нагло» обманули Россию перед переворотом на Украине, а также о том, что его не задевают попытки некоторых западных политиков повесить на него ярлык «главного мирового злодея».