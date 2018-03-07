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Путин обманул первую леди США
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Путин «приврал» Меланье Трамп 

Рамблер 5 часов назад
Президент России Владимир Путин рассказал, как «приврал», говоря о рыбалке с первой леди США Меланьей Трамп. Об этом, по данным ТАСС, глава государства упомянул во время интервью Владимиру Соловьеву для фильма «Миропорядок 2018».
По словам Путина, во время саммита G-20, который проходил в Гамбурге летом 2017 года, он рассказал супруге американского президента и жене премьер-министра Италии о «России, о Сибири, о Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях».
«Как водится в таких случаях, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — отметил он.
Также Путин рассказал женщинам о мерах по поддержке материнства и детства, которые вводились в России, в том числе о материнском капитале и о результатах этой программы. Президент отметил, что супруги лидеров «удивились объемам этой работы».
Ранее Соловьев опубликовал в соцсети «ВКонтакте» фильм Саиды Медведевой «Миропорядок 2018». По словам журналиста, работа над проектом заняла более года.
В интервью для фильма Путин рассказал о том, как США «грубо и нагло» обманули Россию перед переворотом на Украине, а также о том, что его не задевают попытки некоторых западных политиков повесить на него ярлык «главного мирового злодея».
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