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Глазунов: американская армия превращается в сборище людей с психозами
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Глазунов: американская армия превращается в сборище людей с психозами 

Sputnik Таджикистан 7 марта 2018
Фото: Sputnik Таджикистан
Ряды американской армии пополнились первым открытым трансгендером. О приеме на службу новобранца, который ощущает себя личностью противоположного пола и не скрывает этого, заявил на днях представитель Министерства обороны США Дэвид Истберн. Сейчас в американской армии, по разным оценкам, служат от двух с половиной до семи с половиной тысяч трансгендеров.
Глазунов\: трансгендеры в армии — это начало конца
По мнению военного политолога, боеспособность американской армии снизится.
"Это начало конца армии, когда появляются такие бойцы: то они женщины, то мужчины, то у них перепады настроения, то суициды, то стрельба по своим коллегам. У американской армии не прибавится никаких боевых способностей, если она наберет трансгендеров, оборотней, «человека-паука»", — сказал Олег Глазунов радио Sputnik.
По сути армия превращается в сборище людей с различными отклонениями в психике, сказал Олег Глазунов.
Он считает, что если армия США себя сама дискредитирует, то это очень хорошо.
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