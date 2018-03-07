Глазунов: американская армия превращается в сборище людей с психозами

Ряды американской армии пополнились первым открытым трансгендером. О приеме на службу новобранца, который ощущает себя личностью противоположного пола и не скрывает этого, заявил на днях представитель Министерства обороны США Дэвид Истберн . Сейчас в американской армии, по разным оценкам, служат от двух с половиной до семи с половиной тысяч трансгендеров.

Глазунов\: трансгендеры в армии — это начало конца

По мнению военного политолога, боеспособность американской армии снизится.

"Это начало конца армии, когда появляются такие бойцы: то они женщины, то мужчины, то у них перепады настроения, то суициды, то стрельба по своим коллегам. У американской армии не прибавится никаких боевых способностей, если она наберет трансгендеров, оборотней, «человека-паука»", — сказал Олег Глазунов радио Sputnik

По сути армия превращается в сборище людей с различными отклонениями в психике, сказал Олег Глазунов.