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Трампа покинул советник по экономике
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Трампа покинул советник по экономике 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон заявил, что покидает Белый дом. Об этом говорится в сообщении администрации американского президента, передает Reuters.
"Для меня было честью послужить моей стране и реализовать стимулирующую рост экономики политику, которая принесла выгоду американцам, в частности прохождение налоговой реформы", — сказал Кон.
Он также поблагодарил Дональда Трампа и пожелал его администрации дальнейших успехов.
Ранее СМИ сообщали, что Трампа может покинуть советник по нацбезопасности Герберт Макмастер. Однако впоследствии Белый дом опроверг эту информацию.
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