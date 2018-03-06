Ещё
Трамп заявил, что КНДР действует «позитивно»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что КНДР действует «позитивно» 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложения КНДР по проведению переговоров.
"Похоже, что Северная Корея действует позитивно", — сказал Трамп журналистам, комментируя сообщения о приверженности КНДР денуклеаризации Корейского полуострова.
"Заявления, которые идут из Южной Кореи и Северной Кореи, очень позитивные. Это было бы замечательным для всего мира", — добавил американский президент.
По его словам, он "хотел бы быть оптимистом".
"Мне очень интересно будет посмотреть, что произойдет", — заключил Трамп.
Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности". Кроме этого КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений.
РИА Новости: последние новости
В США казнили убийцу, известного как "чулочный душитель" Старший сын Трампа разводится с женой, сообщили СМИ Эксперт не ждет улучшений в отношениях с США после назначения Помпео
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России333
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США188
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео536
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:27
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение