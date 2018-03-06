Трамп заявил, что КНДР действует «позитивно»

"Похоже, что Северная Корея действует позитивно", — сказал Трамп журналистам, комментируя сообщения о приверженности КНДР денуклеаризации Корейского полуострова. Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложения КНДР по проведению переговоров.

"Заявления, которые идут из Южной Кореи и Северной Кореи, очень позитивные. Это было бы замечательным для всего мира", — добавил американский президент.

"Мне очень интересно будет посмотреть, что произойдет", — заключил Трамп. По его словам, он "хотел бы быть оптимистом".