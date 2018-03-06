Тиллерсон призвал страны Африки прекратить связи с КНДР

"Северная Корея развитием своих незаконных ядерной и баллистической программ, а также деятельностью по распространению (оружия), в том числе экспортом оружия в Африку, угрожает всему мировому сообществу. Это (кампания по давлению на КНДР) включает не только наших партнеров в Европе и Азии, не только касается стран, у которых продолжительные связи с КНДР, как Китай и Россия. Это является и должно быть мировым усилием, и страны Африки должны делать больше", — сказал Тиллерсон, выступая в университете Джорджа Мейсона в Виргинии. Выступление госсекретаря посвящено отношениям США со странами Африки. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал африканские страны сильнее противостоять развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи и прекратить дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество с Пхеньяном

Он отметил, что ряд стран региона предприняли усилия по давлению на Пхеньян, но многие страны не делают этого. "Мы надеемся, что они поддержат усилия мирового сообщества и "прекратят свои дипломатические, экономические и военные программы с режимом Северной Кореи".