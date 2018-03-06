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Тиллерсон призвал страны Африки прекратить связи с КНДР
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Тиллерсон призвал страны Африки прекратить связи с КНДР 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Don MacKinnon
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал африканские страны сильнее противостоять развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи и прекратить дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество с Пхеньяном.
"Северная Корея развитием своих незаконных ядерной и баллистической программ, а также деятельностью по распространению (оружия), в том числе экспортом оружия в Африку, угрожает всему мировому сообществу. Это (кампания по давлению на КНДР) включает не только наших партнеров в Европе и Азии, не только касается стран, у которых продолжительные связи с КНДР, как Китай и Россия. Это является и должно быть мировым усилием, и страны Африки должны делать больше", — сказал Тиллерсон, выступая в университете Джорджа Мейсона в Виргинии. Выступление госсекретаря посвящено отношениям США со странами Африки.
Он отметил, что ряд стран региона предприняли усилия по давлению на Пхеньян, но многие страны не делают этого. "Мы надеемся, что они поддержат усилия мирового сообщества и "прекратят свои дипломатические, экономические и военные программы с режимом Северной Кореи".
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает во вторник свой первый визит в Африку, сообщил госдепартамент. В ходе поездки 6-13 марта глава американской дипломатии посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.
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