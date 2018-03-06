США и Мексика ускоряют пересмотр НАФТА

Москва, 6 марта — «Вести. Экономика». Мексиканские и американские чиновники намерены ускорить переговоры по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), чтобы достичь принципиальной договоренности и избежать политических столкновений в дальнейшем.

Флаги стран-участников НАФТА

Как передает Reuters, торговый представитель США Роберт Лайтхазер, проявляя нетерпение в связи с медленными темпами переговоров, заявил, что президентские выборы в Мексике и выборы в Конгресс США накладывают дополнительные требования к Соединенным Штатам, Мексике и Канаде, чтобы в ближайшее время разработать план. "У нас, вероятно, есть месяц или полтора месяца, чтобы достичь принципиального согласия", — сказал Лайтхайзер журналистам по завершении седьмого раунда переговоров по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле в Мехико. Он выступал после встречи с мексиканским министром экономики Ильдефонсо Гуахардо и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд на совместном мероприятии, где настроения были более дружелюбные, чем во время предыдущих раундах, несмотря на серьезные разногласия по поводу плана президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали. Как писали «Вести. Экономика», Мексика готова к изменению правил происхождения автомобилей, что является одним из самых спорных вопросов пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) 1994 г. Согласно положениям договора по крайней мере 62,5% чистой стоимости легкового автомобиля или легкого грузовика должны иметь происхождение США, Канады или Мексики, чтобы не облагаться тарифами. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет увеличить этот порог до 85%, американская сторона также выступает за то, чтобы половина приходилась на США. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо сказал, что в то время как автомобильная промышленность Мексики, представленная AMIA, выразила желание сохранить текущие региональные требования к автомобилям на уровне 62,5%, стоит согласиться с тем, что Северная Америка может переосмыслить эту модель.