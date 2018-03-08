«Этого в наших планах не было»: Пентагон признал провал

В Пентагоне признали неспособность ПРО США противостоять новейшему российскому оружию

Соединённые Штаты не могут противостоять стратегическим силам России и Китая, заявил замглавы Пентагона Джон Руд . По его словам, Вашингтон изначально не планировал защищаться от их нападения. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что новейшее российское оружие является гарантией мира и будет использовано лишь в случае нападения на страну. Как отмечают эксперты, американская система ПРО нейтрализует только одиночные запуски, но при этом не способна ответить на массированный удар. По мнению специалистов, США не смогут решить эту проблему в ближайшее время. Об опасениях Пентагона — в материале RT. США не способны защититься от новейших вооружений России и Китая. Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд.

«Система ПРО в том виде, в котором США её разработали и развернули, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России и Китая. Это (нейтрализация стратегического ядерного арсенала России или Китая. — RT) не было нашей первостепенной задачей, и разработки не дают нам такой возможности», — подчеркнул Руд. На слушаниях в сенате ему задали вопрос по поводу оружия, представленного российским президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

По его словам, заявления российского президента «не вызвали удивления» в Пентагоне, но при этом его слова «разочаровали» американских чиновников».

«Мы осведомлены о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем за изменениями, которые произошли в российской военной доктрине и программе военных учений. Тем не менее, нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить это именно так, как он это сделал», — заметил Руд.

Он напомнил, что именно фокус новой стратегии национальной безопасности США смещён в сторону России и Китая.

«Обе страны разрабатывают гиперзвуковое оружие и другие вооружения, их поведение в киберпространстве и других областях нас беспокоит», — добавил заместитель Минобороны США.

О растущих возможностях Китая ранее предупредил директор разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли.

«Народно-освободительная армия Китая занимается разработкой и выпуском многочисленных современных наземных и противокорабельных крылатых ракет дальнего действия, способных достичь сверхзвуковой скорости, работающих на наземных, воздушных, судовых и подводных платформах», — приводит его слова Fox News

Он также отметил, что в КНР работают над «бомбардировщиком с ядерной миссией», который даст Пекину возможность создания ядерной триады.

© U. S. Army

«В ближайшие 20-25 лет ничего не изменится»

«Конечно, в дальнейшем они рассчитывали довести системы до уровня, когда они могли бы нейтрализовывать и большее число ракет. Но сегодня и в ближайшие 20-25 лет ничего существенно не изменится», — считает Сивков. Система ПРО США создавалась не против массированного удара, а для противостояния одиночным стартам ракет. Об этом в беседе с RT заявил военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков . По его словам, вероятность уничтожения боеголовки такими системами составляет около 20%.

Как отметил в разговоре с RT ответственный редактор «Независимого военного обозрения», военный эксперт Владимир Щербаков , США стремятся к тому, чтобы система ПРО могла противостоять массированному ядерному удару. Он отметил, что сейчас США способны защититься от удара Северной Кореи — но только в том случае, если он будет одиночным.

«Они собирались противостоять России и Китаю, но в комплексе. Сначала обезоруживающие и обезглавливающие удары, а потом, когда стартуют единичные оставшиеся ракеты, их уничтожают. Вот в чём смысл был», — пояснил эксперт. По словам Сивкова, для борьбы с баллистическими ракетами нужно принципиально менять концепцию системы ПРО. При этом он не согласился с заявлениями американских чиновников, которые настаивают, что системы не направлены против России и Китая.

Система ПРО THAAD Reuters

Ответный удар

При этом Путин, презентуя новейшее российское вооружение, подчёркивал, что растущая военная мощь страны является гарантией мира. Президент отмечал, что страна никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

В интервью для фильма «Миропорядок 2018» глава государства подтвердил, что Россия применит ядерное оружие только в качестве ответного удара.

«Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответно-встречный удар», — сказал президент.

Он добавил, что решение об ударе будет принято только в случае, если российские системы предупреждения о ракетном нападении зафиксируют старт ракет и дадут точный прогноз траектории полёта и время падения головных частей на территорию России.

«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — сказал Путин.