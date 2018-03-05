В США ответили на просьбу Рыбки

Просить политического убежища в США можно только находясь на территории страны. Об этом рассказали в американском посольстве в Минске, передает РИА «Новости»

За пределами США можно обратиться за статусом беженца.

«Посольство США в Минске не занимается рассмотрением обращений о предоставлении политического убежища. Обращающийся за политическим убежищем должен находиться в США. За пределами США можно обратиться за статусом беженца», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.