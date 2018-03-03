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Трамп пригрозил Европе
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Президент США пригрозил Евросоюзу санкциями 

Российская Газета 3 марта 2018
Фото: EPA
Власти США введут таможенные пошлины в отношении товаров из Европейского союза, если тот не устранит барьеры на пути американской продукции. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"ЕС нехорошо относился к нам, — сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Стефаном Лёвеном. — Сложилась очень несправедливая ситуация в торговле. Они могут делать, что хотят. Но если они это сделают, то тогда мы введем большой налог, 25 процентов, на их машины".
Хозяин Белого дома назвал одной из своих главных задач защиту американских рабочих и компаний.
"Если Европейский союз снимет некоторые из своих ужасных барьеров, которые не дают поставлять наши продукты туда, то тогда мы можем начать говорить. В ином случае мы оставим все как есть", — сказал Трамп.
О возможном введении налога на автомобили из ЕС президент США озвучил еще третьего марта. А до этого он объявил о намерении ввести пошлины на сталь и алюминий.
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