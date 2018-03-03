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В Белом доме слышны выстрелы
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В Белом доме слышны выстрелы 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Fotolia / Andrea Izzotti
Белый дом закрыли после сообщений о стрельбе у северного забора, сообщается в Twitter секретной службы безопасности администрации президента.
Один из агентов сообщил, что неизвестный якобы получил ранения после того, как сам в себя выстрелил. Произошло ли это случайно неизвестно.
Местные СМИ публикуют фото и видео с места событий, на которых видно, что сотрудники спецслужб и полицейские оцепили территорию у северного забора.
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