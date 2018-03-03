В Белом доме слышны выстрелы

BREAKING NEWS: Reports of shots fired near @WhiteHouse North Lawn. pic.twitter.com/kpWCT0nZ8Z— Fox News (@FoxNews) 3 марта 2018 г. Белый дом закрыли после сообщений о стрельбе у северного забора, сообщается в Twitter секретной службы безопасности администрации президента.

Один из агентов сообщил, что неизвестный якобы получил ранения после того, как сам в себя выстрелил. Произошло ли это случайно неизвестно.

Live Feed: Shots Fired At The White House — Man Suffered "Self-Inflicted" Gunshot Wound Along Northern Fence https://t.co/1Vd9IjULv1 pic.twitter.com/vaNHYT6p2K— ValuBit News (@ValuBit) 3 марта 2018 г.

Местные СМИ публикуют фото и видео с места событий, на которых видно, что сотрудники спецслужб и полицейские оцепили территорию у северного забора.