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Трамп продлил санкции в отношении Венесуэлы на год
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Трамп продлил санкции в отношении Венесуэлы на год 

RT на русском 2 марта 2018
Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома. В документе отмечается, что «поскольку … ситуация (в стране. — RT) не улучшилась и продолжает представлять серьёзную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», американский лидер распорядился продлить действие введённых в 2015 году санкций ещё на один год.
В частности, США обвиняют власти Венесуэлы в нарушении прав и свобод человека в стране, преследовании политических оппонентов, коррупции и ограничении свободы прессы.
В начале августа 2017 года главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в республике.
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