Трамп пошутил о своем импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя объявить импичмент, поскольку он не совершал преступлений. Об этом он сказал на ужине в честь 133-й годовщины основания журналистского клуба «Гридирон», сообщает The Hill.

Глава государства пошутил, что вице-президент интересуется, не отправили ли Трампа в отставку.

"В последнее время он демонстрирует особенно острый интерес к новостям. Он спрашивает, не объявили ли мне импичмент. Мне это не нравится!", — цитирует слова Трампа журналист "Голоса Америки" Стив Герман.

Президент США также объяснил невозможность его импичмента.

"Тебе не могут объявит импичмент, если ты не совершал преступления. Оставьте это!" — добавил Трамп.

Ранее президент США допустил снятие ограничения на срок президентства в США.