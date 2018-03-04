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Трамп пошутил о своем импичменте
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Трамп пошутил о своем импичменте 

Газета.Ru 4 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя объявить импичмент, поскольку он не совершал преступлений. Об этом он сказал на ужине в честь 133-й годовщины основания журналистского клуба «Гридирон», сообщает The Hill.
Глава государства пошутил, что вице-президент интересуется, не отправили ли Трампа в отставку.
"В последнее время он демонстрирует особенно острый интерес к новостям. Он спрашивает, не объявили ли мне импичмент. Мне это не нравится!", — цитирует слова Трампа журналист "Голоса Америки" Стив Герман.
Президент США также объяснил невозможность его импичмента.
"Тебе не могут объявит импичмент, если ты не совершал преступления. Оставьте это!" — добавил Трамп.
Ранее президент США допустил снятие ограничения на срок президентства в США.
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