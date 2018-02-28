Лавров выразил озабоченность решением США сохранить тюрьму Гуантанамо

"Борьба с терроризмом должна вестись на прочной основе международного права и национального законодательства. В этой связи вызывает глубокую озабоченность решение администрации США сохранить незаконную тюрьму в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применяются пытки", — добавил он.

Тюрьма была создана США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов. Ее закрытие было одним из главных обещаний Обамы во время первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.

Трамп еще до победы на выборах неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США.