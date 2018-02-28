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Трамп согласует проект стены на границе с Мексикой с рядом американских штатов
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Трамп согласует проект стены на границе с Мексикой с рядом американских штатов 

ТАСС 28 февраля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 28 февраля. Президент США Дональд Трамп решил согласовать строительство стены на границе с Мексикой со всеми американскими штатами, на территории которых будет осуществлен этот проект. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Twitter.
"Я решил, что часть стены, которую Калифорния хочет построить сейчас, не будет возведена до тех пор, пока не одобрят весь проект", — заявил глава американской администрации. Он также отметил, что «страна нуждается в безопасности на границе».
В действительности власти Калифорнии пытались препятствовать реализации этого проекта, который был одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Во вторник судья в Сан-Диего Гонсало Курьель отклонил иск властей штата, поданный в прошлом году совместно с правозащитными организациями, в котором они требовали запретить строительство заградительного сооружения вдоль южной границы США. В иске, в частности, утверждалось, что возведение подобного барьера нарушает права жителей Калифорнии в сфере экологии и что такое строительство требует согласования с различными инстанциями. Судья, в свою очередь, заявил, что администрация США не превысила своих полномочий, утвердив возведение разделительного барьера.
Стена на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти высказываются категорически против участия в этом проекте. В январе Трамп запросил у Конгресса 18 млрд долларов на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через 10 лет. Планируется, что эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.
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