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США направят террористов на помощь террористам
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США направят террористов на помощь террористам 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие США начали мобилизацию боевиков из различных группировок для отправки в Восточную Гуту под Дамаском, где те должны будут оказать сопротивление сирийским правительственным войскам. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.
«Сейчас США собирает боевиков из ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России) и прочих, в том числе из Идлиба, и пытается их перебросить в Ат-Танф, для доставки их далее в Восточную Гуту с целью сорвать планы сирийской армии по зачистке данного района от террористов», — сказал Казем.
Он добавил, что поддерживающая ряд базирующихся в Восточной Гуте группировок Саудовская Аравия также призвала джихадистов задействовать все силы для противодействия сирийской армии. Кроме того, боевикам было поручено продолжить «хаотичные обстрелы Дамаска из минометов», отметил Казем.
Ранее в пятницу постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не исключает военного решения конфликта в Сирии и оставляет за собой право нанесения ударов по силам этой страны. Она подчеркнула, что США сделают все возможное для помощи сирийцам, в отношении которых якобы было применено химическое оружие.
До этого Вашингтон возложил ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. По данным ООН, с начала февраля в этом районе под Дамаском уже погибли 348 мирных жителей, еще 878 были ранены. В Москве подобные обвинения назвали беспочвенными.
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