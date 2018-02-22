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Трамп разрешил досматривать суда, которые могут направиться на Кубу в нарушение правил
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Трамп разрешил досматривать суда, которые могут направиться на Кубу в нарушение правил 

ТАСС 22 февраля 2018
ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп наделил министро внутренней безопасности полномочиями по подготовке приказов о проведении досмотра кораблей, которые могут направляться на Кубу и действовать в нарушение ограничений, введенных против островного государства. Текст соответствующего заявления в четверг распространила пресс-служба Белого дома.
Согласно документу, американский лидер принял решение внести корректировки в действующие по отношению к Кубе правила, продлив одновременно действие специального санкционного режима. Помимо этого, главе министерства внутренней безопасности поручено «подготовить такие правила и положения», которые сам министр сочтет необходимыми «для регулирования стоянки и передвижения кораблей».
Так, министр может установить правила для судов, как американских, так и зарубежных, находящихся в территориальных водах Соединенных Штатов, «которые могут быть использованы для передвижения в кубинские территориальные воды». В тексте уточняется, что речь идет о кораблях, способных создать «небезопасные условия», или перемещение которых может привести «к запрещенным транзакциям». Министр теперь имеет право санкционировать осмотр судов в любое время, размещение на них охрану. Более того, представители американских властей могут взять судно под свой контроль, удалив с него всю команду.
Главная цель этих действий — борьба с нелегальными кубинскими иммигрантами, которые стараются попасть в США.
"Я призываю всех должностных лиц штатов и муниципалитетов сотрудничать с федеральными властями и предпринимать все действия в рамках своих законных полномочий для предотвращения неразрешенного отбытия кораблей, намеривающихся войти в кубинские территориальные воды", — добавляет Трамп.
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