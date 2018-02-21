«Неправильно убитые цыплята»: в США назвали причину зомби-апокалипсиса

США подготовили план на случай зомби-апокалипсиса, сообщает Daily Star

По информации таблоида, Министерство обороны США подготовило план под кодовым названием CONOP 8888. В рамках его выполнения военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов готовят к противостоянию восставшим мертвецам.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, Пентагон считает зомби угрозой национальной безопасности, экономике страны, а также всей жизни на Земле.

По их мнению, распространению живых мертвецов может поспособствовать вирус, экстремальное излучение, нападение инопланетян или даже «неправильно» убитые птицеводами с помощью угарного газа цыплята.

Бороться с зомби американцы намерены с помощью ракетных ударов и бомбардировок, которые уничтожат всю «нечеловеческую» жизнь на планете.