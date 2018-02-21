«Неправильно убитые цыплята»: в США назвали причину зомби-апокалипсиса 

США подготовили план на случай зомби-апокалипсиса, сообщает Daily Star.
По информации таблоида, Министерство обороны США подготовило план под кодовым названием CONOP 8888. В рамках его выполнения военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов готовят к противостоянию восставшим мертвецам.
Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, Пентагон считает зомби угрозой национальной безопасности, экономике страны, а также всей жизни на Земле.
По их мнению, распространению живых мертвецов может поспособствовать вирус, экстремальное излучение, нападение инопланетян или даже «неправильно» убитые птицеводами с помощью угарного газа цыплята.
Бороться с зомби американцы намерены с помощью ракетных ударов и бомбардировок, которые уничтожат всю «нечеловеческую» жизнь на планете.
По информации издания, в американском Минобороны уже подтвердили подлинность документа.