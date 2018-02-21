Нуланд объяснила раздачу «печенек Госдепа»

Нуланд объяснила раздачу сэндвичей на Майдане после «страшной ночи насилия»

Американский дипломат Виктория Нуланд заявила, что не могла не принести еду «мирным протестующим на майдане» после того, как их «жестоко разгоняли сотрудники СБУ ».

На YouTube появилось видео интервью журналистки Жанны Немцовой с экс-помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. В ходе разговора они, в частности, обсудили тему украинского майдана в декабре 2013 года, когда на главной площади Киева начались беспорядки.

За свою 30-летнюю дипломатическую карьеру Нуланд, по ее словам, много раз отправлялась туда, где «постоянно что-то взрывалось»:

Она подчеркнула, что была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, «когда произошел майдан, Крым и Донбасс, то есть у меня были поразительные моменты, когда я оказывалась в эпицентре кризисов, и должна была заниматься настоящей дипломатией».

Журналистка Немцова задала вопрос о популярном меме «печеньки Госдепа », заявив, что в России многие считают, что Нуланд раздавала еду во время протестов на Болотной и во время Майдана. Она спросила, какая история стоит за этим интернет-мемом.

«Все мы посещали майдан, некоторые американские сенаторы даже выступали там, я в то время приезжала на Украину каждые три-четыре недели, тогда же я и приезжала в Москву. Я была там в декабре 2013 года. На тот момент глава европейской демократии Кэтрин Эшли тоже была там (в Киеве), и мы старались вести переговоры между протестующими на майдане и Януковичем. Она пошла к Януковичу, а я — к майданщикам. В ночь, когда мы были там (кажется, это было с 11-го на 12-е декабря 2013 года), Янукович решил отправить силы безопасности на майдан, чтобы освободить площадь». Нуланд ответила, что это была «одна из первых попыток Кремля использовать соцсети для создания собственного нарратива». По ее словам, во время майдана все главы МИД , приезжавшие на Украину, пытались разобраться в ситуации, разрядить ее.

«А после той ночи насилия, которую пришлось пережить людям, я спустилась на площадь перед тем, как идти к Януковичу, я чувствовала, что не должна выходить к ним с пустыми руками. Сначала я хотела вынести суп, в итоге мы принесли сэндвичи и раздавали их не только протестующим, но и сотрудникам СБУ, которыми злоупотребили их собственные лидеры и направили против соотечественников», — заявила Нуланд, опровергнув информацию о том, что раздавала «печеньки» на Болотной. По ее словам, штурмовики Януковича начали выдавливать людей с площади, и Нуланд казалось, что «мирные протестующие могли бы стать субъектом насилия». После чего в полночь американская сторона выпустила обращение, заявив, что это было отвратительное ущемление мирного протеста.

По мнению дипломата, это стало большим символом, созданным Кремлем, что «мы были в центре этого протеста».

Напомним, Нуланд также рассказала, как провела полгода с советскими моряками на рыболовецком судне.