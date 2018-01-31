Санкции против России: как это будет

Хотя сам по себе представленный конгрессу США «кремлевский доклад» не означает сиюминутного применения санкций в отношении его фигурантов, глава Минфина США Стивен Мнучин утверждает, что Вашингтон все же введет новые ограничительные меры. «Газета.Ru» разобралась в юридических тонкостях этого механизма и определила непосредственных исполнителей нового витка санкций.

«Включение лиц или компаний в доклад не равносильно введению санкций и не подразумевает любых других ограничений, запретов или лимитов на заключение сделок с этими лицами», — сказано в комментарии ведомства. Таким образом, администрация просто формально исполнила требования принятого в августе прошлого года закона — перечислила имена «приближенных» к Кремлю людей. Но никаких непосредственных мер вводить против них не стала. Тем не менее глава американского Минфина Стивен Мнучин заверил, что Вашингтон все же введет санкции в отношении лиц, попавших в «кремлевский список». Он пояснил, что вопрос о введении санкций разобран во второй, «конфиденциальной» части доклада. Выступая в комитете Сената по делам банков, жилищному строительству и проблемам городов, Мнучин сообщил, что закрытая часть документа состоит из десятков страниц, и в Минфине «с нетерпением ждут, когда конгресс опубликует и эту часть». После обнародования «кремлевского доклада» российские комментаторы — политики и эксперты — обратили внимание, что сама по себе публикация списка еще не означает введения санкций. Об этом говорится и на сайте Министерства финансов США, подготовившего доклад.

«Не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем. В течение нескольких месяцев вы увидите, может, даже и в течение месяца, но я должен быть осторожен в прогнозах, поскольку необходимо проделать много работы», — добавил он. По словам американского министра финансов, новые санкции против России Вашингтон «ожидает увидеть в ближайшем будущем, уже как следующий этап».

При этом накануне администрация Трампа уведомила конгресс, что в этот раз антироссийские санкции расширены не будут. В Госдепартаменте , в свою очередь, возмутились и напомнили, что санкции, принятые в августе прошлого года, смогли существенно «навредить» российской работе в сфере военно-технического сотрудничества.

По оценкам, оглашенным официальным представителем Госдепа Хизер Нойерт , потери России от незаключенных экспортных контрактов на поставки оружия составили миллиарды долларов.

Теперь подготовленный американским Минфином «кремлевский доклад» изучают профильные комитеты обеих палат американского парламента. В данном случае это комитет по международным делам , комитет по финансовым услугам и комитет по методам и средствам Палаты представителей США. В Сенате же это комитет по банковской деятельности, жилищному и городскому строительству, комитет по международным делам и финансовый комитет.

Члены комитетов, как следует из текста августовского закона, должны одобрить представленные Минфином предложения по этому вопросу в месячный срок. И если одобрение будет получено, то соответствующий документ передадут на общее рассмотрение нижней палаты конгресса. В случае, если инициативу поддержат и там, вопрос о введении санкций, прописанных в 235 статье закона, в отношении лиц из «кремлевского списка» должен будет одобрить еще и Сенат.

Только после этого документ попадет на стол к президенту США Дональду Трампу . Он, конечно, может применить вето, однако, это — как и в случае с самими законом — с большой долей вероятности не даст результата. Для того, чтобы подавить вето Трампа, конгрессу потребуется проголосовать за расширение антироссийских санкций большинством в 2/3 голосов.

«В конгрессе не будут против расширения санкций, сейчас в США сохраняется антирусский консенсус, и мало кто будет возражать, если будут приниматься суровые меры в отношении конкретных людей», — признал эксперт. По мнению специалиста по американскому конституционному праву Александра Домрина, в Конгрессе мало кто станет препятствовать введению новых санкций в отношении России в случае, если до этого все-таки дойдет.

«Это либо откровенная халтура, либо такая мера «отложенных санкций», когда публикуется список имен, и в конце списка никакие санкции сами по себе не описываются и не закрепляются. Но Вашингтон грозит пальчиком этим лицам, говоря: «ребята, вы на прицеле, ведите себя хорошо», — пояснил юрист. В то же время у Домрина вызывает сомнения уже сам доклад — «если Министерство финансов 180 дней готовило этот доклад, то, могу сказать, что у меня любой студент за два дня сделал бы лучше».

Такую же позицию высказывает политолог Михаил Виноградов . «Столь широкий список не консолидирует элиты, но покажет всем, что для минимизации риска санкций лучше держаться подальше от номинального представительства в российском истеблишменте», — пояснил он.

По словам политолога, американская сторона намекнула фигурантам списка, что каждого из них будут внимательно мониторить и в части финансовых операций, и в части публичной активности. «И активность по „спорным“ вопросам не останется незамеченным. Тогда получается создание механизма, который можно будет выборочно использовать», — заключил Виноградов.

Появление недавних докладов ожидалось с августа, когда в США был принят закон под названием названием «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Речь в нем шла не только о России — «врагами» США были также обозначены Иран и КНДР. Однако «российская» часть этого двухсотстраничного документа была несоизмеримо больше.

Официальной причиной, по которой Россия оказалась в числе фигурантов этого закона, стало «вмешательство» Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, а также отношения с Украиной — первоначально санкции были введены указами администрации Барака Обамы именно в связи с возвращением Крыма и действиями донбасских ополченцев.

В документе, подписанном президентом США Дональдом Трампом в начале августа, доклады прописаны отдельно — в разделах 241, 242 и 243 закона о «врагах» Вашингтона. Неопределенность вокруг этих докладов связана со спецификой самого CAATSA. Благодаря этому закону конгресс фактически перехватил у исполнительной власти инициативу в сфере санкционной политики.

В CAATSA упоминаются три «российских» доклада, и 30 января Минфин должен был представить конгрессменам два из них. Во-первых, это нашумевший «кремлевский доклад».

В нем фигурирует 210 человек — российские высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены. В «черном списке» оказалась вся администрация президента и правительство, а также бизнесмены из российского списка Forbes

В этот же день конгрессу должны были передать еще один доклад — посвященный возможным эффектам от потенциального расширения антироссийских санкций. Согласно закону, оба документа должны были попасть в конгресс не позднее, чем через 180 дней после принятия CAATSA — в правительстве явно не спешили выполнять его раньше назначенного срока.

По всей видимости, этот доклад и является «засекреченным» документом, о котором говорит Мнучин. В нем должна содержаться информация о последствиях и целесообразности введения новых антироссийских санкций в отношении не только фигурантов «кремлевского доклада», но и их ближайших родственников. Именно его положения и должны утверждаться комитетами обеих палат парламента.

Кроме того, в CAATSA (статья 243) упоминается и еще один доклад под названием «О незаконном финансировании, связанном с Российской Федерацией». Его, согласно закону, глава Минфина должен представить конгрессу в годичный срок — не позднее 2 августа 2018 года. Под определением «незаконного финансирования» в данном случае должно подразумеваться спонсирование терроризма, торговля наркотиками, отмывание денег, «или другие формы незаконного финансирования на усмотрение Президента».