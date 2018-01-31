ФРС приняла решение по ставке 

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам первого в 2018 году заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,25–1,5% годовых, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Заседание было техническим, и поэтому отчет ФРС не содержит сведений об американской экономике и обновленных прогнозов. Пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен также не было, несмотря на то что это заседание стало для нее последним.
В феврале пост руководителя ФРС займет Джером Пауэлл, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп и утвердил Конгресс США в конце прошлого года.