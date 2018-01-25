США предали курдов

США пошли на уступки Турции

По словам министра, хозяин Белого дома заявил:

«Мы вам дали слово, мы больше не поставляем [оружие]». «Надеюсь, что это окажется правдой», — добавил Чавушоглу.

Глава МИД также сообщил, что Эрдоган призвал Трампа вывести «американских военных или террористов YPG» (вооруженные курдские Отряды народной самообороны) из сирийского Манбиджа, поскольку они нападают на турецких военных и помогающих им членов « Сирийской свободной армии ».

Ранее 25 января источники в турецком правительстве также сообщали, что, по словам Трампа, «Вашингтон не снабжал и не будет снабжать» курдов оружием. Кроме того, в Анкаре выразили недовольство тем, что Белый дом некорректно и неполно передал содержание телефонного разговора президентов США и Турции. Претензии вызвали якобы высказанная американским лидером «обеспокоенность из-за эскалации насилия» и фраза о «деструктивной и лживой риторике» Анкары.