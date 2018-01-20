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Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах
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Новейший американский боевой корабль вышел в первый поход и застрял 

Lenta.ru 4 часа назад

Новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock, который был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года, застрял во льдах во время своего первого похода. Об этом сообщает Business Insider.

По данным портала, 20 декабря корабль покинул порт Баффало и направился к порту приписки в штате Флорида. Планировалось, что во время плавания он остановится в канадском Монреале, а затем в Галифаксе. 27 декабря Little Rock прибыл в Монреаль, однако продолжить путь ему до сих пор не удалось — из-за рекордных заморозков порт сковало льдом. Достаточного числа буксирных лодок в порту не оказалось.

По первоначальным прогнозам, Little Rock должен был задержаться в Монреале до 11 января, однако по-прежнему находится там, сообщила представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон. Она отметила, что продолжить плавание корабль не сможет до тех пор, пока в регионе не улучшится погода. «Температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для конца декабря — начала января», — пояснила Хиллсон.

Боевой корабль USS Little Rock класса Freedom предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря. Он способен поражать мины, тихоходные подлодки и быстроходные надводные корабли. Его экипаж состоит из 50 или 75 человек во время выполнения миссии.

В декабре 2017-го сообщалось, что новейший американский эсминец USS Zumwalt был вынужден прервать испытания и вернуться в верфи из-за поломки. Отмечалось, что через день после отправления с верфи у эсминца «отказали фильтры гармоник, защищающие чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности».

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