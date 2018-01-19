Видео: Необычная авария погубила вертолет ВМФ США

Необычная авария произошла на вертолетной площадке в Нью-Йорке. Пилот винтокрылой машины MH-60S Seahawk, принадлежащей ВМФ США, не смог безопасно посадить ее на пустой площадке. Об этом сообщает HELICOPTERS.

Вертолетная площадка расположена на Уолл-стрит в Манхэттене. Рядом — офисные здания, а по реке ходят небольшие пассажирские суда. Экипаж военно-транспортного вертолета возвращался после тренировочных полетов с морской базы в Норфолке. Военнослужащий уже открыл двери и готовился к высадке. Но машина вдруг ударилась хвостом о бетонное основание площадки. Никаких препятствий на ее пути не было.

Как сообщили военные, два пилота и военнослужащий из морской боевой вертолетной эскадрильи не пострадали. Вертолет, стоимость которого 21 миллион долларов, отремонтировали. Сейчас руководство ВМФ США разбирается в причинах столь жесткой парковки на вертолетную площадку.