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Клинтон осудила «расистские взгляды» Трампа
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Клинтон осудила «расистские взгляды» Трампа 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала своего бывшего соперника по президентской гонке, нынешнего американского лидера Дональда Трампа за его «расистские взгляды».

«Годовщина разрушительного землетрясения, которое произошло восемь лет назад, — это день, когда стоит вспомнить трагедию, почтить стойкий народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто выглядит не так, как он», — написала Клинтон в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из «грязных дыр».

Власти Гаити вызвали американского представителя для дачи объяснений после уничижительных высказываний Трампа.

12 января исполняется восемь лет со дня разрушительного землетрясения на Гаити, унёсшего жизни сотен тысяч человек.

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