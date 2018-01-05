Игуанопад и человеческие жертвы: США накрыла климатическая бомба

В США снежный шторм и рекордные морозы привели к жертвам, в половине штатов введен режим чрезвычайной ситуации. Этой ночью Северную Америку накрыл циклон, который уже прозвали климатической бомбой. Впервые в истории страны температуры упала ниже нормы повсюду, кроме Гавайев. Снег выпал даже в южных штатах. Закрыты аэропорты, дороги парализованы.

На восточное побережье Америки упала снежная бомба — так уже прозвали циклон, накрывший огромную территорию от Флориды до Канады, где проживает 58 миллионов человек. Число погибших от обморожений и в результате аварий приближается к 20, почти 150 тысяч человек остаются без электричества. Ветер, скорость которого достигала 110 километров в час, оборвал линии электропередачи.

Самая сложная ситуация в штате Массачусетс. Снимок пожарного Бобби Лемана в шлеме, покрытом толстой коркой льда, стал символом природного бедствия.

"Мы стараемся оставаться дома и не выходить на улицу. Набрали продуктов на неделю, и теперь покидаем дом, только чтобы выгулять собаку", — говорит жительница Бостона Соня Кальдерон.

Особенно тяжело тем, кто живет на побережье, — на него обрушился шторм, какого не видели там с 1921 года. Океанские волны накрывают улицы городов, провоцируя наводнения. Ледяным потоком уносит огромный мусорный контейнер, в городке Хал автомобили буквально вмерзли в разлившуюся воду, быстро покрывшуюся коркой льда.

Власти штата и города Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации, на один день закрывали школы. С перебоями работают надземные линии метро. На улицы вышла снегоуборочная техника, но водители на летней резине (зимнюю тут не ставят) все равно буксуют в сугробах.

В трех крупнейших аэропортах агломерации — имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк — отменили 4000 авиарейсов, десятки тысяч пассажиров часами ожидают вылета.

Скован морозами и средний Запад, замерзает Техас, в Миссури минус 13. От циклона страдают не только люди, но и животные. В канадской провинции Ньюфаундленд люди спасли из снежной ловушки лося, угодившего в огромный сугроб.

Во Флориде из-за температуры, опустившейся до экстремальных для этих южных мест 7 градусов тепла, начался игуанапад: замерзшие ящерицы сваливаются с деревьев прямо под ноги прохожих и под колеса машин. Гибель от переохлаждения ящерицам пока не угрожает, они в состоянии анабиоза. Но вот выдержать непривычную температуру тропические пресмыкающиеся могут максимум двое суток.

К выходным жителей восточного побережья ждут еще более суровые холода, Национальная метеорологическая служба США объявила и о вероятном усилении снегопадов в ряде штатов. В некоторых частях Новой Англии может выпасть до полуметра снега.