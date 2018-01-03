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США пригрозили Ирану санкциями
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США пригрозили Ирану санкциями из-за разгона протестующих 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2017 / STR

США рассматривают санкции среди вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом считает беспорядки в Иране "народным восстанием".

"Мы не будем забегать вперед в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которым мы располагаем", — заявила журналистам представитель госдепа.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

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