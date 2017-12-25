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Раскрыта судьба несогласных с США стран
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Раскрыта судьба несогласных с США стран 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters

Страны, проголосовавшие на Совбезе и Генассамблее ООН не так, как США, лишатся американских дотаций. Об этом объявил Дональд Трамп в эфире телеканала МSN, сообщает «Лента.ру».

«Они берут сотни миллионов долларов, даже миллиарды, а потом голосуют против нас. Мы следим за тем, как они голосуют. Пусть голосуют, сэкономим денег! Нам все равно!», — сказал президент Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер уже предупреждал, что США урежут финансирование странам, проголосовавшим за принятие резолюции, осуждающей решение американцев признать Иерусалим столицей Израиля.

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Спецпредставитель США при ООН Никки Хэйли разослала коллегам-дипломатам письмо с предупреждением, что Дональд Трамп будет внимательно следить за ходом голосования и запомнит каждый голос против США.

На Генассамблее ООН 21 декабря 128 стран проголосовали против решения об изменении статуса Иерусалима, 9 государств поддержали решение США.

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