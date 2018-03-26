Ещё
AP: Трамп намерен уволить министра по делам ветеранов США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: Трамп намерен уволить министра по делам ветеранов США 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп планирует отправить в отставку министра по делам ветеранов США Дэвида Шалкина. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).
По сведениям его источников в администрации, об этом решении может быть объявлено в течение недели, а возможно, и в ближайшие два или три дня. Агентство отмечает, что в ведомстве Шалкина в настоящее время проводят разбирательство в связи с подозрениями в нецелевом расходовании средств министром. На Шалкина также была подана жалоба после того, как он якобы попросил одного из своих охранников сопровождать его во время похода в магазин и везти тележку.
В Белом доме в настоящее время подыскивают подходящую замену Шалкину. В числе кандидатов: ведущий на телеканале Fox News Питер Хегсет; бывший председатель комитета по делам ветеранов в Палате представителей Конгресса США Джефф Миллер; глава аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме Джозеф Кит Келлог и другие. После отставки Шалкина его заместитель Том Боуман будет временно исполнять обязанности главы ведомства.
По сведениям AP, Трамп также сообщил помощникам, что в ближайшее время не намерен увольнять министра жилищного строительства и городского развития Бена Карсона, а также руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.
Целый ряд сотрудников администрации Трампа в последние недели были уволены или ушли со своих постов по собственному желанию. В четверг президент США сообщил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Ранее в этом месяце Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона, его место после утверждения Сенатом Конгресса США должен будет занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео. Недавно Белый дом также покинули глава Национального экономического совета Гэри Кон и директор по коммуникациям Хоуп Хикс.
ТАСС: последние новости
Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового госсекретаря Китай пообещал предпринять ответные шаги на протекционистские меры США Экс-президент Картер заявил, что отрицательно относится к идее импичмента Трампа
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ36
Пострадавшие в ТЦ в Кемерово рассказали о случившемся17
Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв315
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский253
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона435
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение