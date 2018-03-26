AP: Трамп намерен уволить министра по делам ветеранов США

По сведениям его источников в администрации, об этом решении может быть объявлено в течение недели, а возможно, и в ближайшие два или три дня. Агентство отмечает, что в ведомстве Шалкина в настоящее время проводят разбирательство в связи с подозрениями в нецелевом расходовании средств министром. На Шалкина также была подана жалоба после того, как он якобы попросил одного из своих охранников сопровождать его во время похода в магазин и везти тележку.