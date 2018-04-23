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Обама развеселил Меланию Трамп на похоронах
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Обама развеселил Меланию Трамп на похоронах 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Снимок смеющихся экс-президента США Барака Обамы и первой леди Мелании Трамп, сделанный на похоронах Барбары Буш, вызвал бурную реакцию в соцсетях и новостях американских таблоидов.
Сам Дональд Трамп решил не посещать похороны супруги 41-го и матери 43-го президентов США Барбары Буш, объяснив это тем, что повышенные меры безопасности в связи с его прилетом в Хьюстон выглядели бы неуместно. На траурную процессию прибыла жена Трампа Мелания.
Мелания Трамп на церемонии дружелюбно беседовала и с Обамой, и его женой Мишель, и с соперницей мужа на прошедших выборах Хиллари Клинтон, а также Джорджем и Лорой Буш, и Джорджем Бушем-старшим.
Особенно понравилось Мелании общаться с Бараком Обамой, фотографы поймали кадр, на котором бывший президент и супруга Дональда Трампа что-то очень весело обсуждают. Это фото уже стало мемом, при этом интернет-пользователи шутят, что на похоронах с Обамой Мелания выглядит веселее, чем на инаугурационном ужине с Трампом.
Справка «СП»:
После инаугурации Дональда Трампа интернет-мемом стала грустная Мелания. Бдительные зрители церемонии, особенно из числа сторонников проигравшей Дональду Хиллари Клинтон, запустили хештеги #SadMelania и #FreeMelania, отмечая некоторую суровость взгляда супруги нового президента США на фото. Позже выяснилось, что Мелании Трамп просто не нравится быть первой леди.
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