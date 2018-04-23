Обама развеселил Меланию Трамп на похоронах

Сам Дональд Трамп решил не посещать похороны супруги 41-го и матери 43-го президентов США Барбары Буш, объяснив это тем, что повышенные меры безопасности в связи с его прилетом в Хьюстон выглядели бы неуместно. На траурную процессию прибыла жена Трампа Мелания.

Особенно понравилось Мелании общаться с Бараком Обамой, фотографы поймали кадр, на котором бывший президент и супруга Дональда Трампа что-то очень весело обсуждают. Это фото уже стало мемом, при этом интернет-пользователи шутят, что на похоронах с Обамой Мелания выглядит веселее, чем на инаугурационном ужине с Трампом.

Справка «СП»:

После инаугурации Дональда Трампа интернет-мемом стала грустная Мелания. Бдительные зрители церемонии, особенно из числа сторонников проигравшей Дональду Хиллари Клинтон, запустили хештеги #SadMelania и #FreeMelania, отмечая некоторую суровость взгляда супруги нового президента США на фото. Позже выяснилось, что Мелании Трамп просто не нравится быть первой леди.

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