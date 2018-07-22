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Трамп: СМИ принизили «великолепную встречу с Путиным»
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Трамп заявил, что фейковые СМИ принижают значение его «отличной» встречи с Путиным 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Shealah Craighead globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл великолепную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но фейковые средства массовой информации всеми силами пытаются преподнести её в негативном свете.
«Я провёл отличную встречу с Путиным, а фейковые СМИ из кожи вон лезут, чтобы принизить её значение. Это очень плохо для нашей страны!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее глава Белого дома заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации Москвы и Вашингтона.
16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа.
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