Трамп: СМИ принизили «великолепную встречу с Путиным»

Трамп заявил, что фейковые СМИ принижают значение его «отличной» встречи с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл великолепную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным , но фейковые средства массовой информации всеми силами пытаются преподнести её в негативном свете. «Я провёл отличную встречу с Путиным, а фейковые СМИ из кожи вон лезут, чтобы принизить её значение. Это очень плохо для нашей страны!» — написал Трамп в Twitter. Ранее глава Белого дома заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации Москвы и Вашингтона. 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа.