Трамп: СМИ принизили «великолепную встречу с Путиным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл великолепную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но фейковые средства массовой информации всеми силами пытаются преподнести её в негативном свете.
«Я провёл отличную встречу с Путиным, а фейковые СМИ из кожи вон лезут, чтобы принизить её значение. Это очень плохо для нашей страны!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее глава Белого дома заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации Москвы и Вашингтона.
16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа.