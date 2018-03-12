СМИ: Ким Чен Ын готов заключить мирный договор с США

По его словам, северокорейский лидер заявил о своих намерениях на встрече с южнокорейской делегацией в Пхеньяне . «Устное послание Ким Чен Ына, переданное президенту США Дональду Трампу , касается нормализации отношений между Северной Кореей и США и установления дипломатических отношений», — заявил источник.

Он добавил, что Ким Чен Ын также заявил о готовности разместить посольство США в Пхеньяне. Кроме того, как отметил высокопоставленный источник, лидер Северной Кореи в случае личной встречи с Трампом может затронуть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.