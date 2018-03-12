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СМИ: Ким Чен Ын готов заключить мирный договор с США
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СМИ: Ким Чен Ын готов заключить мирный договор с США 

BFM.RU 12 марта 2018
Фото: Newsru.com
Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, приводит РБК перевод статьи из газеты Tona Ilboю. Она, в свою очередь, ссылается на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи.
По его словам, северокорейский лидер заявил о своих намерениях на встрече с южнокорейской делегацией в Пхеньяне. «Устное послание Ким Чен Ына, переданное президенту США Дональду Трампу, касается нормализации отношений между Северной Кореей и США и установления дипломатических отношений», — заявил источник.
Он добавил, что Ким Чен Ын также заявил о готовности разместить посольство США в Пхеньяне. Кроме того, как отметил высокопоставленный источник, лидер Северной Кореи в случае личной встречи с Трампом может затронуть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
9 марта телеканал CNN сообщил, что прилетевшая в Вашингтон делегация из Южной Кореи передала администрации Трампа послание от Ким Чен Ына. Глава южнокорейской делегации Чон Ый Ён рассказал, что лидер КНДР предложил Трампу «как можно скорее» провести личную встречу. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном. При этом Трамп признал вероятную сделку с ним «выгодной для всего мира».
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