Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил , что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и работать над возвращением Крыма и Донбасса. Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с NEWS.ru объяснил, зачем новый глава МВД Украины сделал подобное заявление.

По его мнению, Монастырский просто показал свою лояльность нынешней политике украинских властей, так как официальные лица страны ставят задачу вернуть Крым и Донбасс. Жарихин считает, что в этом заявлении нет ничего содержательного.

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Как часть власти он заявил, что будет делать всё, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Другое дело, что таких возможностей у него нет, но Монастырский будет стараться, — отметил Жарихин.

Эксперт подчеркнул, что, учитывая нынешнюю политику Киева , Монастырский не может сказать, что Крым и Донбасс навсегда потеряны.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский пообещал на своем новом посту бороться против России . Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде , сообщает «Интерфакс-Украина».

Монастрыский подчеркнул, что ему предстоит нести ответственность за внутреннюю безопасность и оборону страны, которая уже несколько лет находится в противостоянии с Россией.

Глава министерства внутренних дел (МВД) отметил, что планирует активно участвовать в выстраивании эффективной системы территориальной обороны и в возвращении ранее утраченных республикой территорий, в частности — Крыма и Донбасса.

В пятницу, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Монастырского министром внутренних дел. Перед назначением его кандидатуру рассмотрели в Верховной Раде, ее поддержал 271 депутат.

До этого Монастырский занимал пост председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Он считался доверенным человеком бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова , однако позднее, как утверждает украинская пресса, переориентировался на Офис президента страны.

Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко раскрыл причину отставки главы министерства Арсена Авакова. По словам замминистра, руководитель ведомства покинул пост потому, что его об этом попросил президент Зеленский, заявил Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение, — подытожил Геращенко.

По словам заместителя украинского МВД, шаг этот для Авакова был «абсолютно спокойным, взвешенным», о нём знали в узком кругу и давно его готовили.

Никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра абсолютно, — добавил Геращенко.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Украины Арсен Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова. Выборы пройдут 31 октября. Место главы города стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса

«Новый глава МВД Денис Монастырский – человек команды. Не стоит от него ожидать самостоятельности и, тем более, какого-то сопротивления политике президента Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Константин Бондаренко . Так он прокомментировал переход депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дениса Монастырского на пост руководителя МВД Украины.

«В отличие от Авакова, ранее занимавшего этот пост, Монастырский не будет самостоятельной политической фигурой. Он – человек команды», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

По его оценке, деятельность Министерства внутренних дел, а также подконтрольных ему органов отныне будет полностью солидаризироваться с политикой, которую проводит офис Владимира Зеленского.

«Не приходится говорить о том, что Монастырский может стать продолжателем традиций Арсена Авакова на этом посту или же что он будет представлять собой противовес Зеленскому. По сути, МВД Украины выведено из политической игры», – отмечает собеседник.

Бондаренко предполагает, что самая главная задача, которая будет стоять перед Монастырским – это обеспечение правопорядка в стране, поскольку безопасность граждан оставляет желать лучшего. Эту ситуацию необходимо исправлять, добавил эксперт.

При этом политолог подчеркнул, что у МВД Украины нет права на пресечение деятельности различных радикальных группировок.

«С этими группами надо бороться системно, потому что радикалы уже давным-давно перестали быть идейными. Возобладал принцип «кто платит – тот заказывает музыку». Националисты просто так уже не выходят на митинги. Поэтому обуздать уличную стихию – значит первым делом решить вопрос с заказчиками этого действа», – заметил Бондаренко.

В пятницу новым главой МВД Украины официально назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщила пресс-служба парламента Украины. Такое решение на заседании поддержал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.