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"Москалюга!": Зеленский вызвал гнев украинцев из-за русской косоворотки

Елена Прошина
29 минут назад
Пока президент Украины Владимир Зеленский давал пресс-конференцию по случаю своей второй годовщины в статусе лидера страны, в его соцсетях появилось поздравление народа с Днем вышиванки. Публикация вызвала негодование его «патриотичных» подписчиков
"Москалюга!": Зеленский вызвал гнев украинцев из-за русской косоворотки
Фото: РамблерРамблер
«Наша гордость, символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — подписан пост Зеленского в сети.
К публикации прикреплено фото, на котором сам глава государства и его супруга Елена Зеленская позируют в вышитых рубашках, только наряд президента совсем не понравился его подписчикам.
«Это же косоворотка!!! Русский народный костюм! Вы там вообще, что ли, Владимир Александрович!», «Ужас», «День вышиванки, а придурок натянул косоворотку», «Москалюга», «Просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских, так и в украинских традициях не разбирается?», «Опозорился Зе, шут, надев российский народный костюм — косоворотку!», «Ты гляди, какие конченые», «Надень лапти и кокошник», — отреагировали «патриотично» настроенные пользователи.
В прошлом году Зеленский также поздравил соотечественников с Днем вышиванки, показав свое фото с супругой в национальных костюмах, но тогда его одежда им показалась «правильной».

Зеленский уволил сам себя вместе с региональным чиновником

Владимир Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил».
Как сообщил портал Strana.ua, в распоряжении об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области отмечено, что увольнение произошло «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».
Распоряжение вскоре было удалено с сайта главы государства.
При этом документ сохранился в кеше Google.

Зеленский перепутал Китай с Непалом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей КНР с Китайским Новым годом, соответствующий пост на своей странице в Twitter он сопроводил изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду.
Рамблер
«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны», — написал в соцсети украинский лидер.
Он также добавил, что взаимовыгодное сотрудничество Украины и Китая будет развиваться и дальше.
Когда на ошибку главы государства обратили внимание пользователи соцсети, пост удалили, после чего в Twitter Зеленского появился тот же текст поздравления, но уже без иллюстрации.

Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам по случаю Дня Конституции, решил напомнить о том, как прекрасна их Родина. Он начал перечислять все регионы страны, «забыв» упомянуть ещё два.
Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — двадцать пять, — отметил политик.
Однако территория Украины включает 27 региона (24 области, Автономную Республику Крым и два города со специальным статусом — Киев и Севастополь). Об этом говорится в 133 статьи Конституции, пишет издание «Страна.ua».
Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

В одном из сообщений администрации президента Украины Владимира Зеленского город Торонто назвали столицей Канады. Об этом сообщает издание Strana.ua.
В сообщении, опубликованном 1 июля на странице администрации, говорилось, что глава украинского государства “примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто".
После того, как пользователи интернета начали высмеивать данный пресс-релиз, ошибка была исправлена, а Торонто назван столицей канадской провинции Онтарио.

Помощники Зеленского не смогли отличить Латвию от Литвы

На странице украинского президента Владимира Зеленского в Facebook была перепутана Латвия и Литва, пишет «Страна.ua».
В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.
Стоит отметить, что помощники президента дважды допустили ошибку. Но даже удалив первый пост, они выложили второй, в котором допустили еще одну ошибку: вместо «Латвийской Республики» написали «Республика Латвия».

Зеленский назвал условие для выдвижения на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский назвал желание общества видеть его главой государства условием для выдвижения на второй срок. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на его официальной странице в Facebook.
По словам главы государства, говорить о желании баллотироваться повторно для политика, который провел у власти всего два года, несправедливо. Он подчеркнул, что окончательное решение будет во многом зависеть от итогов работы на посту.
«Украина достойна того, чтобы каждый следующий президент был лучше предыдущего», — сказал Зеленский.
Президент добавил, что окончательную позицию по второму сроку ему придется выработать вместе с семьей, так как ее мнение учитывать особенно важно.
«Они занимают в моей жизни большое место наравне с Украиной», — добавил политик.
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