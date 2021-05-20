"Москалюга!": Зеленский вызвал гнев украинцев из-за русской косоворотки

Фото: Рамблер Рамблер

«Наша гордость, символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — подписан пост Зеленского в сети.

К публикации прикреплено фото, на котором сам глава государства и его супруга Елена Зеленская позируют в вышитых рубашках, только наряд президента совсем не понравился его подписчикам.

«Это же косоворотка!!! Русский народный костюм! Вы там вообще, что ли, Владимир Александрович!», «Ужас», «День вышиванки, а придурок натянул косоворотку», «Москалюга», «Просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских, так и в украинских традициях не разбирается?», «Опозорился Зе, шут, надев российский народный костюм — косоворотку!», «Ты гляди, какие конченые», «Надень лапти и кокошник», — отреагировали «патриотично» настроенные пользователи.

В прошлом году Зеленский также поздравил соотечественников с Днем вышиванки, показав свое фото с супругой в национальных костюмах, но тогда его одежда им показалась «правильной».

Владимир Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил».

Как сообщил портал Strana.ua, в распоряжении об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области отмечено, что увольнение произошло «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».

Распоряжение вскоре было удалено с сайта главы государства.

При этом документ сохранился в кеше Google

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей КНР с Китайским Новым годом, соответствующий пост на своей странице в Twitter он сопроводил изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду.

Рамблер

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны», — написал в соцсети украинский лидер.

Он также добавил, что взаимовыгодное сотрудничество Украины и Китая будет развиваться и дальше.

Когда на ошибку главы государства обратили внимание пользователи соцсети, пост удалили, после чего в Twitter Зеленского появился тот же текст поздравления, но уже без иллюстрации.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам по случаю Дня Конституции, решил напомнить о том, как прекрасна их Родина. Он начал перечислять все регионы страны, «забыв» упомянуть ещё два.

Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — двадцать пять, — отметил политик.

Однако территория Украины включает 27 региона (24 области, Автономную Республику Крым и два города со специальным статусом — Киев и Севастополь). Об этом говорится в 133 статьи Конституции, пишет издание «Страна.ua».

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.

В одном из сообщений администрации президента Украины Владимира Зеленского город Торонто назвали столицей Канады. Об этом сообщает издание Strana.ua.

В сообщении, опубликованном 1 июля на странице администрации, говорилось, что глава украинского государства “примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто".

После того, как пользователи интернета начали высмеивать данный пресс-релиз, ошибка была исправлена, а Торонто назван столицей канадской провинции Онтарио.

На странице украинского президента Владимира Зеленского в Facebook была перепутана Латвия и Литва, пишет «Страна.ua».

В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.

Стоит отметить, что помощники президента дважды допустили ошибку. Но даже удалив первый пост, они выложили второй, в котором допустили еще одну ошибку: вместо «Латвийской Республики» написали «Республика Латвия».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал желание общества видеть его главой государства условием для выдвижения на второй срок. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на его официальной странице в Facebook.

По словам главы государства, говорить о желании баллотироваться повторно для политика, который провел у власти всего два года, несправедливо. Он подчеркнул, что окончательное решение будет во многом зависеть от итогов работы на посту.

«Украина достойна того, чтобы каждый следующий президент был лучше предыдущего», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что окончательную позицию по второму сроку ему придется выработать вместе с семьей, так как ее мнение учитывать особенно важно.