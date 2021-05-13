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Роды в переходе метро в Киеве попали на видео

Алевтина Жаркова
33 минуты назад
В переходе метро в Киеве 23-летняя местная жительница родила ребенка. Запись инцидента, случившегося вечером 12 мая у станции «Лесная», публикует Telegram-канал HUE.
На помощь женщине прибежали сотрудники полиции, которые дежурили в тот момент в метрополитене. Они вызвали скорую помощь, а также принесли роженице одеяла, воду и необходимые средства гигиены.
Прибывшие на место медики госпитализировали молодую маму вместе с малышом. Сейчас они находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.
Украина,В мире,Общество,Происшествия,Видео,Киев,
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