"Беззаконие и самоуправство": Медведчук  о президентстве Зеленского

"Экономический упадок, беззаконие и самоуправство – вот "достижения" Зеленского на посту президента. Он открыто игнорирует нормы конституции и права, вводит незаконные санкции против украинских граждан, закрывает украинские СМИ, уничтожает бизнес", - написал Медведчук в четверг в Twitter.

Разительный контраст между правлением президента Украины Владимира Зеленского и его комедийным амплуа в сериале «Слуга народа» виден невооруженным взглядом. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров , передает РИА Новости.

Глава МИД признался, что в свое время смотрел «Слугу народа» с большим удовольствием. При этом он, как и многие другие зрители, не подозревал, что когда-то Зеленский пойдет по стопам своего персонажа и станет баллотироваться на президентский пост. Однако, подчеркнул Лавров, лидер Украины давно свернул с пути его героя Василия Голобородько, и на это ему стоит обратить внимание.

Рамблер

«Если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» и не планирует этого делать, поскольку у него нет на это времени.

«Слуга народа», состоящий из трех сезонов, выходил на экраны украинского телевидения с 2015-го по 2019 год. В сериале Владимир Зеленский сыграл учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом Украины. Представитель офиса украинского лидера Юрий Костюк выразил мнение, что между Зеленским и его героем в сериале есть общая черта — они оба не играют обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живут этим.

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обвинил власти Украины в репрессии политических оппонентов и наступлении на свободу слова.

«Команда Зеленского развернула настоящие репрессии в отношении своих политических оппонентов, в стране происходит невиданное до сих пор наступление на свободу слова и основополагающие принципы демократии», - написал Медведчук в Twitter, после новости о запрете аккаунтов украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK в YouTube.

Ранее в субботу стало известно о том, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты трех оппозиционных телеканалов на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено по решению властей. После этого министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что оно принято на основании жалобы правительства в отношении каналов, передает ТАСС.

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука могут привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко , а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.

Два года назад, 21 апреля 2019 года, на Украине состоялся второй тур выборов президента, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Украинцам предложили спустя два года оценить итоги избрания Зеленского. Своим мнением поделились читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Ровно два года назад Зеленский выиграл второй тур президентских выборов. Причем сделал это, как казалось, легко и с подавляющим перевесом. Плюсы, минусы, подводные камни?» — предложили оценить президентство Зеленского читателям телеграм-канала.

Многие отметили, что тогда главным мотивом избирателей было не дать избраться Петру Порошенко на второй срок. Иные вместе с тем выразили сплошное разочарование тем, что избрали Зеленского и таким образом дали ввести себя в заблуждение. Были и те, кто отметил, что Зеленский в отличие от своего предшественника не вмешивается в церковный вопрос.

«Плюс — Порох (Порошенко. — М.Р.) не президент. Минус — Зеля (Зеленский.— М.Р.) предатель народа и порох 2.0», — ответил Dima.



«Минусы в том, что плюсов нет. Одни камни», — добавил Waldis.



«Вкус у конфет тот же самый, но обложка ярче стала», — иносказательно отметил Van D., намекая на продолжение политики Петра Порошенко, который известен, что также занимается кондитерским бизнесом.



«Зажёванным галстуком уже не отделается», — добавил Семён Семёнович.



«Подводные камни стали надводными скалами», — пишет Slaventiy.



«Зеленский выиграл, мы проиграли. Хотя выбора-то и не было», — добавил Paganrise Rise.



«Похоже, работают по принципу «минус на минус даёт плюс». Только он не работает», — добавил Waldis.



«Как мы верили и надеялись! А он оказался в сто раз хуже Пороха! Сплошное разочарование!» — написала Galina.



«Один сплошной Зелëный подводный камень», — добавил Rus1an.



«На кладбище тоже одни «плюсы» стоят», — написал Кот Матроскин.



«Мы сделали большую ошибку!!! Но Порошенко точно ничем не лучше», — добавил Вася.



«Плюсы — всем должно стать ясно, что в стране можно что-то изменить. Нужно не так и много — сходить и черкнуть ручкой по бумажке, если на большее нет сил и желания. Минусы — мы все не угадали, поставив на темную лошадку! Так бывает! Не стоит отчаиваться!!» — добавил Николай.



«Они выигрывают, народ проигрывает — закон Украины!» — написал Сергей Т.



«Выиграл не Зеленский. Его заслуга лишь в том, что он не Порошенко. Там настроение было: «Хоть тушкой, хоть чучелом, лишь бы » Лишь бы все это прекратить», — отметила Elena.



«Да, помню, я радовался и даже запостил у себя в соцсетях фразу «2014 2019 — никогда снова. Окончательное прощай, шоколадный Петя!» Как же я ошибался » — добавил Боб Марля.



«Сплошное разочарование! Если бы можно было отозвать свой голос, то я бы с удовольствием это сделала!» — написала Тamara.



«Только возник вопрос, а дальше кто будет? Доверия-то теперь вообще никому не будет», — спрашивает Anna.



«Не везет Украине на президента», — отметил Sergii.



«На то время, даже если бы против Пети (Петра Порошенко — М. Р.) поставили на выборы дорожный знак, проголосовали бы за него, лишь бы не Петя. Нам создали иллюзию выбора через качественную рекламу в виде многосерийного кино. Кукловоды остались те же», — отметил Сергей.



«Его плюсы превратились в свастику», — добавил Олег К.



«Да, я тоже благодарна Зе[ленскому]. Раньше выходила из супермаркета с двумя пакетами, теперь с одним. Спасибо Зе, спина не болит. Раньше на оставшиеся могла решить платье себе купить или кроссовки, теперь благодаря Зе я не заморачиваюсь — похожу и в старом годика два! Раньше дети учились в русскоязычной школе (у нас было такое право), теперь и русский будет на тройку, зато украинский подтянем! Как же хорошо! Раньше свекровь переживала, дадут ли субсидию, теперь благодаря Зе она спит спокойно — субсидию не дали. Спит спокойно, но во всем себе отказывает (пенсионерка), ведь коммуналку надо оплатить. Спасибо Зеленский. Дяааааааакую», — пишет Daria.



«Обманул. С улыбкой плюнул нам в лицо. Залез в карман. А теперь ещё и на горло наступает. Это просто !!!» — добавил Андрей.



«Мы сами его посадили на трон. От безвыходности. И этот минус так и не перерос в плюс», — добавил Н. В.



«Минус — ещё одна пятилеточка жизни, и так каждую пятилетку. Мы, украинцы, — бессмертный народ, что так свою жизнь разбазариваем и дарим, нам никто её не вернет», — пишет Денис.



«Нет, ну это всё понятно. Дальше что делать, на кого ставить? Хоть убейся, не вижу кандидатуры, всё беспросветно. Умные есть, возможно, даже честные найдутся, но у них нет ресурса. Говорят, что выхода нет только из гроба. Хочется добавить — и из украинской *опы. Простите за мой французский, под *опой подразумевается не страна, а ситуация», — подытожила mrs. Оксана.

Отметим, издание Klimenko Time также создало опрос, предложив своим читателям ответить на вопрос, как бы они проголосовали на президентских выборах 2019 года, если бы можно было вернуться в тот день? 7% ответили, что проголосовали бы за Петра Порошенко, 21% — За Владимира Зеленского.

Жители Украины уже давно потеряли «достоинство» из-за стремительной утраты благосостояния, поэтому, заявил в эфире канала «Наш» независимый украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский , не может быть и речи об очередной «революции достоинства» или «майдане».

«Вам < > говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь», — заявил он.

По мнению эксперта, население перестало быть для государства «наивысшим социальным приоритетом», а украинцы уже потеряли веру в «майданы», в стране осталось очень мало не запятнавших свою репутацию политиков, которым граждане страны могут поверить и пойти за них протестовать. Причины массовых протестов в стране теперь будут другими, полагает Землянский.

«Это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», — считает эксперт.

Он также заявил, что теперь украинцы точно понимают, что их «кинули» и в 2014 году во время «евромайдана», и в 2019 году — после победы на выборах президента Владимира Зеленского.

В сентябре 2020 года бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR также предсказал стране новый «майдан» и потерю власти Зеленским.

«Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному «майдану», это и так понятно», — подчеркнул он.

По его словам, он станет свидетелем уже четвертого по счету свержения украинской власти. При этом политик отметил, что Европу будут сотрясать более серьезные и значительные события, на фоне которых новая украинская «революция» покажется второстепенным, локальным конфликтом. Бессмертный также выразил мнение, что подобная ситуация «характерна» для государства, где власти «дают пинка» каждые десять лет.

Незадолго до этого депутат Верховной рады Вадим Рабинович предположил, что толчком к новой революции может послужить закон о продаже украинской земли. По словам политика, члены президентской партии «Слуга народа» стали «хозяевами» украинцев. При этом они отказываются от обсуждения закона о продаже земли с парламентариями других фракций, а также с профсоюзами работников сельского хозяйства и с аграриями.

«Сегодня они продают землю, далее — крупнейшие предприятия, выгнали активную часть молодежи за рубеж. Их надо или вообще убирать, или они должны увидеть на улице людей, которые скажут: «Еще полшага до продажи земли, и мы поменяем власть». Меняли же власть. Это считается уже даже народным волеизъявлением, героизмом», — сказал Рабинович.

Он добавил, что для того, чтобы достучаться до руководства партии «Слуга народа», нужно 100 тыс. человек, которые выйдут на улицы, причем — «по зову сердца», а не за деньги.