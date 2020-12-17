Что изменит смерть мэра Харькова

В четверг, 17 декабря, стало известно о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он был одним из сильнейших политиков современной Украины, позиции которого в его городе не смог пошатнуть даже госпереворот 2014 года

В ночь на четверг 17 декабря умер Геннадий Кернес.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», — сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс в своём Telegram-канале.

Смерть харьковского градоначальника подтвердил и его сын — Родион Гайсинский.

«Live strong — жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном.

Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем, кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня, чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап», — написал он в Instagram.

Родные и друзья Кернеса скорбят. Враги — радуются, ведь теперь перед ними лежит первая столица Украины — Харьков.

Кернес был одним из тех политиков, которые не позволили превратить этот город в подобие Киева — города, уступившего Западной Украине, растерявшего свою идентичность и былую красоту.

Скорбь друзей и не только

Соратники Кернеса скорбят о его смерти.

«Сегодня ночью ушёл мой друг, Человек, бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления и за многим другим», — написал в Facebook секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Именно на его плечи ляжет управление городом после смерти мэра.

«Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте — этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы. Пока могу сказать единственное — я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе», — отметил он.

Терехов может годами руководить Харьковом — местные выборы прошли осенью этого года, на них победил Кернес, а перевыборы должна назначить Верховная Рада . При этом ограничения по времени для парламента нет: он может принимать это решение хоть несколько лет.

Впрочем, вряд ли Верховная Рада будет тянуть с этим вопросом: Харьков — стратегически важный для Украины город, её первая столица и центр Восточной Украины, за контроль над которым долго боролись майдановцы во главе с всесильным министром внутренних дел Арсеном Аваковым

Однако Кернесу удавалось отстаивать относительную самостоятельность города, в том числе и в том, что касается отношения к истории и культуре. Декоммунизация в Харькове не принимала таких уродливых и гротескных форм, как на остальной Украине. И при первой возможности в городе возвращались старые названия улиц. Так, Харьковский городской совет вернул название проспекту Жукова.

Скорбят не только харьковчане.

Заслуги Кернеса признал и политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник

«Лучший мэр Харькова за годы независимости, политик, политтехнолог, государственник. Человек неоднозначный, сложной судьбы и непростой истории. Искренние соболезнования родным и близким», — отметил он.

Тем временем враги Кернеса не скрывают своей радости.

Харьков падёт?

Харьковский фотограф, один из сторонников Майдана Валерий Агеев смертью Кернеса не огорчён.

«Любимая разбудила новостью о Кернесе, люблю её», — написал он в Twitter, сопроводив послание сердечками.

В комментариях у волонтёра Мирослава Гая, сообщившего в Facebook о смерти Кернеса, лишь радость.

«На одного сепара стало меньше!» — указала жительница западноукраинского Калуша Инна Болюшка.

Кто-то из сторонников Майдана и вовсе усмотрел в смерти Кернеса справедливость.

«Смерть остаётся единственным бастионом справедливости, на который может надеяться украинец. Всё остальное покупается и продаётся. А смерть придёт за каждым, и это — справедливо. К сожалению, не в наших силах требовать от смерти идеального тайминга. Но и без того она делает многое. Часто это очень больно. Иногда это большое спасибо», — написал популярный блогер Иван Оберемко.

Сторонники Майдана рады потому, что Кернес не позволял превратить первую столицу Украины в подобие нынешней столицы — Киева, склонившегося перед Западной Украиной, растерявшего свою идентичность, города, который в последнее время если славится, то пробками, отсутствием работы коммунальных служб, ветшанием инфраструктуры, а также маршами националистов.

Впрочем, лёгкой победы националисты и их сторонники не ждут. Всё-таки у Кернеса было большинство в городском совете. По результатам местных выборов его партия получила 37,95% голосов и 34 места в горсовете. Кроме того, 19 мест с 20,96% голосов получила «Оппозиционная платформа — За жизнь», по девять месть «Европейская солидарность» и «Слуга народа», семь — «Партия Шария» и шесть — Блок Светличной «Вместе!». Как видно, сторонники Майдана в меньшинстве.

«Вот что интересно — что обязанности мера исполняет секретарь горсовета. В данном случае это Игорь Терехов из Блока Кернеса же. Он там по идее должен обратиться в Верховную Раду, а та за 90 дней назначить перевыборы. Но на практике такое редко случается, и города остаются либо с секретарем, как это в 2014-м было в Славянске, пока он сам не ушёл, либо вообще живут без мэров, как, например, Мелитополь до этого года. Так шо, Кернес-то отдал Аллаху душу, но дело его еще долго будет жить в стенах Харьковского горсовета», — заявил украинский журналист Евгений Спирин, который тоже не испытывал симпатий к Кернесу.

Но главный претендент на то, чтобы взять Харьков под свой контроль, человек, которого Кернес обвинял в покушении, всесильный министр внутренних дел Арсен Аваков пока ещё не сказал своего слова. Наверняка он сделает всё, чтобы прибрать Харьков к своим рукам. Тогда первой столице Украины не позавидуешь.