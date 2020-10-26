Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» потерпела катастрофическое поражение на местных выборах, выразил мнение главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва.

«Поражение «слуг народа». Точный масштаб их катастрофы будет понятен после итогового подсчета голосов, но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно. В крупнейших городах кандидаты от Зе (команды президента Владимира Зеленского) на мэра даже не вышли во второй тур. А по партийным спискам «слуги» идут на третьем месте и ниже», — написал Гужва в Facebook.

Итоги голосования на выборах в городские советы он назвал типичными. «На первом месте локальная партия мэра, на втором — ОПЗЖ (»Оппозиционная платформа — За жизнь») или «Евросолидарность» («Европейская солидарность» Петра Порошенко ), в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут «слуги», — отметил Гужва, добавив, что «есть исключения, но их мало».

«То есть если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то «слуги» становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и «Евросолидарности», — считает главред.

Одновременно крупным успехом для «Оппозиционной платформы — За жизнь» он назвал выход во второй тур кандидатов от ОПЗЖ в Одессе и особенно в Киеве.

Гужва полагает, что «главный политический тренд сезона понятен — страна возвращается к противостоянию двух полярных сил — партии войны и партии мира, представленных сейчас „Европейской солидарностью“ и ОПЗЖ». При этом он не считает, что перспективы у «третьей силы», которая представлена сейчас «Слугой народа», нулевые.

«Но для того, чтоб «слугам» вернуть доверие, нужно много чего сделать и поменять. Но в это верится с трудом. И не исключено, что нишу займет уже другая политическая сила с другими лидерами», — предполагает Гужва.